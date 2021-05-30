Ничего себе погода в мае

Украина потерпает от потепления и обильных дождей, но погода решила преподнести сюрприз

Так, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. Об этом сообщает в Facebook Черногорский поисково-спасательный пост. При этом на своей странице они опубликовали снимок заснеженных гор и зимней погоды посреди весны.

Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский сейчас ясно, видимость ограничена до 30 м. В горах ветер юго-западный до 3-5 м/с. Кроме того, на вершине Карпат падает снег, но небольшой "плюс".

"По состоянию на 7:50 30.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха + 1°С", — говорится в сообщении.

Украинцы в комментариях эмоционально отреагировали на снимок заснеженных гор: "Ничего себе погода в мае", "Лето в этом году будет?", "Конец мая, йо-ма-йо...", "Можна на лыжах целый рук возиться".

Также ранее сообщалось, что в Херсонской области пронесся мощный торнадо. Уточняется, что в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады накануне произошел торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, слетели крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.