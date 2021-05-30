Трагическая весть для Украины пришла из Таиланда

Так, посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скончался в ночь на воскресенье, 30 мая. Мужчине было 44 года, причины летального исхода пока неизвестны.

О трагической вести сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", – написал президент.

В комментарях к посту президента украинцы вспоминали Андрея, как доброго и чуткого человека. Многие также выражали свои соболезнования семье посла: "Андрей был очень хорошим человеком и высоким профессионалом. Пусть покоится в мире", "Соболезнования жене и всем родным и близким Андрея. Он был замечательным человеком и профессионалом", "Боже, почему уходят молодые...".

Отметим, что Андрей Бешта был послом Украины в Таиланде с 2015 года, с 2017-го занимал также должность посла в Мьянме и Лаосе по совместительству. Его уволили с должности посла в апреле и он уже готовился к возвращению в Украину. В последние дни он закрывал дела в Таиланде, проводит прощальные встречи и переговоры в статусе представителя страны.

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