Певица Ани Лорак поделилась своей радостью и показала видео, которое произвело фурор в Сети

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм.

После долго затишья в концертной деятельности, вызванного карантином, Лорак сообщила о старте концертного тура, и показа кадры выступления.

«С невероятным успехом мы начали наш тур #ШоуTheBest ❤ Какое счастье — петь для вас. Чувствовать нашу близость, ощущать взаимность. Ваша любовь — мой воздух», - написала певица.

Поклонники Лорак были в восторге от увиденного и услышанного.

«Невероятная!😍ваш голос завораживает… энергетика передаётся через экран!», «Спасибо за вашу искренность, очень любим», «Лучшая певица! Яркая звезда», «Каролина, вы и ваша команда невероятные!❤️ на концертах такая теплая атмосфера, что чувствуется даже через экран✨ лучшие», «Это будет самым ярким событием года», «Вы просто невероятная🔥❤️ ваш голос даёт такую энергию и силу, уверенность... прям очень восхищаюсь вами», «Каролиша, ты вулкан, ты эйфория, ты любовь ❤️ Твой голос до самого донышка души», - пишут в Сети.

Отметим, ранее Лорак рассказывала, что в рамках этого тура посетит и Украину.

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