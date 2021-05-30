Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя на отдыхе, заинтриговав новостями

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной украинской телеведущей, засветившись на множестве проектов. Красотка не только присутствует в телевизоре, но и активно развивает свой блог в Инстаграм.

Сейчас Леся отдыхает в Турции на дорогой вилле, откуда регулярно делиться фотографиями. Этот раз не стал исключением, ведь Никитюк показалась в платье и кофточке, которую спустила с плеч. Красотка на одном фото развернулась спиной, демонстрируя подтянутые ягодицы.

"Если кому интересно, то я уже скоро уеду. На таких дорогих виллах долго не задерживаются ...

Но прилечу не с пустыми руками) пишем новую песню. Как думаете о чем? Подсказки на фото нет", - написала Леся.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков, включая Ефросинину, и написали комментарии:

"Шикарная", "И про что песня? О Лесе?", "О лете", "У Леси в комментариях можно найти и работу и заняться благотворительностью. Лучше чем газета", "Девушка - мечта! очень красивая", "Очередной хитяра - 100%! мы все уже в предвкушении))) ну песня о Лесе - это однозначно".

Напомним, Никитюк в купальнике оконфузилась, попытавшись красиво прыгнуть в бассейн

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