У известного одесского юмориста Олега Филимонова умер 15-летней внук Эван Григор

Трагедия случилась в воскресенье, 30 мая, Мальчику стало плохо на спортивной площадке во время игры в баскетбол. Об этом сообщил сам Филимонов на своей страницев Facebook.

"У меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19:10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер", – написал юморист.

Отмечается, что скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось.

Филимонов уточнил, что в августе мальчику исполнилось бы 16 лет.

Как сообщили ранее местные телеграм-каналы, во время игры в баскетбол мальчику стало плохо и он потерял сознание.

Филимонову выражают соболезнования.

«Олеженька, наши соболезнования тебе и всей семье... Ужасное горе. Плачем вместе с вами. Поддерживай своих девочек в этой беде...», «Страшное горе, нет слов утешения... держитесь, дорогие», «Светлая память ... не могу в это поверить. Держитесь, мои любимые...», «Бог дает жизнь, Бог забирает ... Когда забирает молодых, забирает к себе, чтобы был рядом с ним... На небе не хватает ангелов ... Мы все там будем, все встретимся. Держитесь, мы Вас любим и всегда рядом 🙏 Земля пухом», «Олежек, прими наши соболезнования. Это жуткое горе... Держитесь... У меня нет слов...», - пишут в Сети.

Напомним, Филимонов рассказал, каким должен быть патриотизм.

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