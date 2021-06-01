Известная балерина и самая строгая судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, что принесли ей в гримерку после выступления

Как сообщает Politeka.net , известная украинская балерина и судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар, которая недавно побывала с мужем на светской вечеринке от глянца Viva, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звезда поделилась забавными кадрами из закулисья своего выступления в Житомире, на которых показала, что принесли ей в гримерку фанаты.

В своих сторис Екатерина выложила видео из гримерной, на которых можно увидеть много цветов и большую коробку со сладостями. Оказалось, что пирожные балерине доставили в гримерку фанаты ее творчества. Балерина приняла такой жест с юмором. "Друзья, смотрите, как сегодня принимал на Житомир. Даже сладостей принесли. Теперь буду кушать и толстеть", - шутливо говорит в ролике Кухар.

Также Екатерина показала, что встретила в Житомире известную украинскую актрису Ольгу Сумскую, которая, похоже, тоже была там на гастролях. Они записали совместные сторис. На видео Ольга спрашивает Катю, когда можно попасть на ее спектакль, тут же они договорились, что актриса придет на выступление балерины уже в ближайшее время в Киеве.

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