Большинство регионов Украины накрыла непогода
Так, большинство регионов Украины накрыли грозы с градом, а без света остались четыре десятка населенных пунктов в трех областях страны.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Например, в Запорожье затопило центра города: автомобили буквально плавали по окна в воде. Машины останавливались, потому что проехать было невозможно. Из-за этого в городе образовались пробки.
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Кроме того, мощный ливень накрыл вчера и Винницу. Непогода обрушилась внезапно, поэтому через несколько минут улицы превратились в реки. Град был такой обильный, что покрыл землю. Когда он подтаял, горожане даже пытались лепить снежки. Куски льда плавали дорогами и тротуарам.
За час ливень прекратился, но град успел изрядно побить овощи и цвет плодовых деревьев.
Также ранее сообщалось, что в Херсонской области пронесся мощный торнадо. Уточняется, что в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады накануне произошел торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, слетели крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал.
Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.