Вот это да!

Большинство регионов Украины накрыла непогода

Так, большинство регионов Украины накрыли грозы с градом, а без света остались четыре десятка населенных пунктов в трех областях страны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Например, в Запорожье затопило центра города: автомобили буквально плавали по окна в воде. Машины останавливались, потому что проехать было невозможно. Из-за этого в городе образовались пробки.

Кроме того, мощный ливень накрыл вчера и Винницу. Непогода обрушилась внезапно, поэтому через несколько минут улицы превратились в реки. Град был такой обильный, что покрыл землю. Когда он подтаял, горожане даже пытались лепить снежки. Куски льда плавали дорогами и тротуарам.

За час ливень прекратился, но град успел изрядно побить овощи и цвет плодовых деревьев.

Также ранее сообщалось, что в Херсонской области пронесся мощный торнадо. Уточняется, что в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады накануне произошел торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, слетели крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.