30 мая в Хмельницкой области состоялось прощание с погибшим в ООС майором Максимом Полевым, который получил смертельное пулевое ранение
Об этом сообщили на Facebook-странице Генштаба ВСУ.
Офицер служил в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде оперативного командования "Захід" Сухопутных войск ВСУ, был на должности заместителя командира 15 отдельного горно-штурмового батальона.
"Он воевал за Украину с 2014 года, участвовал в боях за Дебальцево. У майора Максима Полевого остались родители, жена и двое детей. Ему навсегда 36 лет", - сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
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Церемония прощания прошла в 30 мая в селе Витониж.
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