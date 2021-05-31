Украинцев ждет ослабление карантинных ограничений

Украинцы накопили "карантинную усталость", поэтому можно ослабить меры карантинных ограничений в некоторых сферах, пока эпидситуация стабилизировалась.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "ТСН.Неделя".

По его словам, послабление карантина целесообразно, потому что нет такой масштабной вспышки заболеваемости.

"На летний период. Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления. Нет такой вспышки, такой масштабной, поэтому мы говорим о золотой середине - способностью медицинской системы лечить и экономическими другими вещами", - сказал Ляшко.

Также министр рассказал, что в июне темпы вакцинации против коронавируса в Украине должны ускориться. Этому будет способствовать одновременная доставка больших партий препаратов.

Он уточнил, что процесс иммунизации населения движется медленными темпами из-за недостатка доз вакцин.

"Все зависит от количества вакцины, которая есть на территории Украины. Мы не можем, ее сейчас нет в том достаточном количестве, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть", – пояснил Ляшко.

Напомним про школьные каникулы в 2021 году: когда и сколько будут отдыхать юные украинцы этой весной.

Также Politeka писала, об отмене карантина, глава Минздрава раскрыл, когда снимут ограничения и что потом.