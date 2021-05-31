Ученые меньше чем за 2 часа поймали 25 экзотических рыб

Так, в Киеве в озере Мартышев на Осокорках были пойманы 25 солнечных окуней. Это экзотические виды рыб, которые обитают в Северной Америки. Из-за глобального потепления эта рыба добралась до водоемов Киевщины.

Сейчас они угрожают экосистеме украинских водоемов, сообщает "Вечерний Киев".

Ведущий инженер Института гидробиологии НАН Украины Юлия Коваленко рассказала, что экзотические рыбы наращивают свое присутствие также и в Киеве, прежде всего в водоемах Осокорковской поймы, через соединение с Днепром.

Среди этих озер наибольшая численность и возрастное разнообразие солнечного окуня наблюдается в озере Мартышев, что, вероятно, связано с наличием значительного количества водной растительности. В ней этот вид с яркой окраской в половозрелом возрасте может скрываться от других хищников.

Она также уточнила, что в озерах Небреж и Тяглое солнечный окунь и итальянская рыба-игла встречаются в меньшем количестве. Солнечный окунь пока встречается преимущественно в молодом возрасте

Ученые пояснили, что экзотические рыбы представляют угрозу для местных рыб. В частности от них страдают щуки и обычные окуни. Этот хищник поедает икру и кормовые объекты местных (аборигенных) видов, создавая им пищевую конкуренцию. Также он довольно быстро размножается уже в двухлетнем возрасте. В нерестовый период самец становится агрессивным.

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