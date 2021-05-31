К украинцам обратились правоохранители и родные пропавшего

28-летнего жителя города Казатин Винницкой области разыскивают правоохранители и родные. Известно, что 27 мая около 11:00 часов Богдан Загорулько вышел из своего дома в аптеку, но домой так и не вернулся.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

В день исчезновения мужчина был одет в синие джинсы, куртку бордового цвета, серую футболку и черные туфли. Богдан довольно высокий, его рост около 180 см, он среднего телосложения и имеет волосы русого цвета.

Мать пропавшего мужчины Неля Загорулько также просит в Facebook неравнодушных помочь разыскать ее сына Богдана.

"Люди добрые! Помогите найти моего сыночка Загорулько Богдана. Скажите ему, что мы его очень любим и ждем. Скажите, что его дочь постоянно плачет, а мое материнское сердце уже не выдерживает этого всего. Богданчик, сынок, вернись. Мы все поможем тебе и все будет хорошо. Пожалей всех нас. Отзовись, сынок!", - написала женщина в сети.

В полиции просят тех, кто располагает какой-либо информацией, которая поможет установить местонахождение разыскиваемого, звонить по номерам: 063-342-99-02, 093-972-75-03 или 102.

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