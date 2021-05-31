Серьезное ДТП случилось из-за развлечений двух водителей

Водитель Toyota Camry устроил гонки на одной из улиц Киева и допустил столкновение с грузовым микроавтобусом DAF. ДТП произошло в Киеве.

Об этом сообщили в Telegram-канале "ДТП. Киев" и опубликовали фото с места происшествия.

Уточняется, что ДТП произошло на улице Щербаковского. На опубликованных снимках видно, что водитель Toyota Camry передвигался с большой скоростью, от сильного удара во время аварии в микроавтобусе образовалась серьезная вмятина, машины оказались разбитыми.

Водитель DAF сильно не пострадал и от медицинской помощи врачей скорой помощи отказался. А вот мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, был госпитализирован. По словам очевидцев, у него была разбита голова.

В подписи к фотографиям сообщили, что водитель устроил гонки с владельцем еще одного премиального черного автомобиля, а тут внезапно на дороге появился микроавтобус DAF.



Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, произошло трагическое ДТП на трассе Киев-Чоп: медики не успели спасти людей, кадры аварии.

Также Politeka писала, что авто влетело в грузовик и превратилось в груду металла на киевской трассе.