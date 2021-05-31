В Херсоне ушла из жизни известный врач

Трагическую весть сообщила на своей странице в Фейсбук Алла Гаврилина

"Боже как больно терять таких людей. Дорогая Любовь Богдановна , наш любимый педиатр, психолог и просто прекрасный человек Спасибо за Вашу любовь, профессионализм, за терпение. Царствие небесное. Как теперь будет трудно учиться жить без Ваших советов", - выражает слова благодарности и скорби Татьяна.

Ранее мы писали, что в Харькове скончался настоятель храма

На 55-ом году жизни скончался настоятель храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших" Харькова протоиерей Александр Заика.

"Правящий Архипастырь, духовенство епархии, и верующие скорбят о кончине протоиерея Александра и молятся Господу об упокоении его бессмертной души “в месте светле, в месте злачне, в месте покойне: отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание”. Вечная память и вечный покой протоиерею Александру", - говорится в сообщении.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.