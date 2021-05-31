В Херсоне ушла из жизни известный врач
Трагическую весть сообщила на своей странице в Фейсбук Алла Гаврилина
"Боже как больно терять таких людей. Дорогая Любовь Богдановна , наш любимый педиатр, психолог и просто прекрасный человек Спасибо за Вашу любовь, профессионализм, за терпение. Царствие небесное. Как теперь будет трудно учиться жить без Ваших советов", - выражает слова благодарности и скорби Татьяна.
Ранее мы писали, что в Харькове скончался настоятель храма
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Экс-«холостяк» Заливако с заклеенным лбом показал свои веселые будни с Богдан: «Рога уже отпали?»
Победитель "Голосу країни" дерзко обратился к украинцам: "Научитесь есть из своей тарелки, а уже потом..."
Аномальная жара и бури нагрянут в Украину, прогноз на лето: "Июнь будет..."
Болезнь изменила Заворотнюк до неузнаваемости, "Прекрасной няне" стало хуже: "Другой человек"
На 55-ом году жизни скончался настоятель храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших" Харькова протоиерей Александр Заика.
"Правящий Архипастырь, духовенство епархии, и верующие скорбят о кончине протоиерея Александра и молятся Господу об упокоении его бессмертной души “в месте светле, в месте злачне, в месте покойне: отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание”. Вечная память и вечный покой протоиерею Александру", - говорится в сообщении.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.