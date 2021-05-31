Чрезвычайники предупреждают, что в Украине начался пожароопасный период, поскольку люди стали жечь сухостой

Так, в течение прошедшей недели, с 24.05 по 30.05, во время пожаров в Украине погибли 10 человек, на водных объектах - 12.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСНС).

Уточняется, что с начала недели было зарегистрировано 1 тыс. 390 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 23 человека.

Ликвидировано 924 пожара, спасены во время пожаров 13 человек и не допущено уничтожение огнем 271 здания и 47 единиц техники. Во время пожаров погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 244 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 292 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 108 взрывоопасных предметов.

Также ранее сообщалось, что непогода, которая бушевала в Одесской области, успела натворить бед.

Так, стало известно, что от во время грозы молния попала в купол старинного храма и он загорелся. ЧП случилось утром на выходных в селе Гетмановка Савранского района. Спасатели после получения сигнала о случившимся быстро прибыли на место, справились с огнем и не дали ему охватить весь храм.

Напомним, что пожар случился в частном доме и унес жизнь харьковчанина.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.