Повышение зароботной платы в Украине касается лишь некоторых категорий украинцев

Так, Кабинет министров ставит целью повысить минимальную заработную плату учителей до уровня средней зарплаты в Украине.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

Он добавид, что именно поэтому, в течение 2021 года зарплата учителей вырастет на 30%.

"В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%, но, конечно, наша цель – это не меньше, чем средняя заработная плата в стране. Должен быть минимальный базис для учителей, для педагогов", – сообщил Шмыгаль.

Стоит отметить, что должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 составляет 4 тыс. 859 грн, что на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

Кроме того, общий бюджет образования составит 173,8 млрд грн. Для выплат зарплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования предусмотрено 102,5 млрд грн, что на 21,2 млрд грн больше по сравнению с 2020 годом.

Также ранее сообщалось, что сумма невыплаченной заработной платы на 1 апреля 2021 года составила 467,5 млн.грн, и в течение марта уменьшилась на 0,8% (на 3,7 млн.грн).

Напомним, что зарплаты в Украине вырастут, несмотря на локдаун, озвучены прогнозы.

Как сообщаkf Politeka, средняя зарплата в Украине резко выросла, жителям страны рассказали о суммах выплат.

Также Politeka писала, что украинцам раздадут деньги на карантине, кто и как может получить.