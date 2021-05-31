Смертельное ДТП произошло по вине водителя иномарки

На трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская 31 мая лоб в лоб столкнулись Audi A6 и Renault Kangoo. Смертельное ДТП произошло в селе Сопошин Львовского района.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

Было установлено, что водитель за рулем Audi был пьяным. Факт опьянения подозреваемого в совершении ДТП был подтвержден во время медицинского освидетельствования. В итоге 21-летнего молодого человека задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись Audi, которым управлял 21-летний местный житель, и Renault Kangoo под управлением жителя Сокальского района в возрасте 56 лет. В результате столкновения водитель Renault получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу, - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими авто в состоянии опьянения".

Если вину водителя Audi докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

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