Жители украинского города услышали звуки стрельбы
Так, правоохранители приехали на вызов в ночной клуб Кременчуга, где возникла конфликтная ситуация. Однако из соседнего дома в них начали стрелять из окна квартиры.
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Украины.
Злоумышленник попал в двух полицейских при исполнении служебных обязанностей. Известно, что они получили незначительные ранения.
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На месте происшествия прибыли оперативники внутренней безопасности полиции и работники Кременчугского районного управления полиции. Им удалось установить квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника.
Стрелком оказался 38-летний местный житель, проживавший совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчина был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.
Правоохранители провели неотложный обыск в доме злоумышленника, который устроил стрельбу. В ходе обыска было обнаружено и изъято полуразобранная пневматический пистолет, а во дворе дома - газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.
Нападавшему объявили о подозрении в насилии в отношении правоохранителей, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас он находится в СИЗО.
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