В Кременчуге Полтавской области собака без намордника покусала ребенка
Об этом сообщили в службе оперконтроля мэрии Кременчуга.
Врачи диагностировали у ребенка рану нижней трети правой голени и рану левой голени ступенчатого сустава.
Медики назначили девочке амбулаторное лечение.
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Инцидент произошел вечером возле супермаркета на улице Новосельского.
Как рассказали очевидцы, собака подбежала к коляске, в которой сидел ребенок и понюхала малыша.
Родители неадекватно отреагировали на это: сначала принялись оскорблять собачницу, а потом в ход пошли кулаки.
Неадекватный папа ударил женщину кулаком по голове и повалил на тротуар.
"Девушка слегка пьяна, ее собака понюхала ребенка в коляске и понеслась", - написали очевидцы.
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