В Кременчуге Полтавской области собака без намордника покусала ребенка

Об этом сообщили в службе оперконтроля мэрии Кременчуга.

Врачи диагностировали у ребенка рану нижней трети правой голени и рану левой голени ступенчатого сустава.

Медики назначили девочке амбулаторное лечение.

Ранее мы писали, что в Одессе неадекватый отец набросился с кулаками на женщину за то, что ее пес понюхал ребенка в коляске

Инцидент произошел вечером возле супермаркета на улице Новосельского.

Как рассказали очевидцы, собака подбежала к коляске, в которой сидел ребенок и понюхала малыша.

Родители неадекватно отреагировали на это: сначала принялись оскорблять собачницу, а потом в ход пошли кулаки.

Неадекватный папа ударил женщину кулаком по голове и повалил на тротуар.

"Девушка слегка пьяна, ее собака понюхала ребенка в коляске и понеслась", - написали очевидцы.

Напомним, что бездыханное тело девушки нашли в постели: кадры трагедии из Одессы

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