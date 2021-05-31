Чего только не увидишь

В Запорожье обнаженный мужчина разгуливал по улицам города

Так, местных жителей смущал своим поведением обнаженный мужчина, которых гулял в округах в одном лишь тапочке. Его похождения засняли вблизи торговых точек.

Видео выложили в Telegram "Х* Запорожье" (чтобы его посмотреть доскрольте новость вниз).

"Когда наконец вышел из самоизоляции. На БЦ рассекает Маугли", — подписали видео его авторы.

Как заявляют очевидцы, тот находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Потому не помнил, где находится и не отдавал отчет своим действиям. Прохожие пытались заставить мужчину одеться, но тот решил никого не слушаться и направился голышом дальше.

На все попытки вразумить "Маугли", он лишь невнятно отвечал и пытался удержаться на ногах.

Также ранее сообщалось, что обнаженная молодая пара разгуливала по улочкам Ровно. Их тела прикрывали лишь белые одеяла.

Влюбленные фотографировались на улице и в таком виде даже посетили местное кафе, где угощались выпечкой и кофе. На видео видно, что возле столика обнаженной пары, окутаной в одеяло, сидели и другие посетители заведения.

Напомним, что у Ровно улицы многих городов превратились в реки, а машины глохли прямо на дорогах из-за непогоды.

Как сообщала Politeka, в Ровно двухлетний мальчик потерял пальчик на руке, когда съезжал с якобы недавно отремонтированной горки в парке отдыха.

Также Politeka писала, что в Ровно собака напала на маленького ребенка, во время осмотра девочки медики обнаружили две раны в области носа.