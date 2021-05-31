Пьяная жена полицейского бурно отреагировала на безобидное замечание
Жена полицейского с Днепропетровской области села за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии, проигнорировав замечание прохожего и просьбу вызвать драйвера. Ко всему прочему, полицейский и его супруга набросились на прохожего с матами из-за его замечания.
Видео инцидента разместили на YouTube-канале "Полиция Днепра".
Судя по записи, полицейский и его жена, изрядно выпив, пытались уехать с места отдыха. Прохожий сделал паре замечание о том, что им не стоит в таком состоянии садиться за руль. Он призвал полицейского и его жену позвонить друзьям, знакомым или вызвать драйвера, чтобы их доставили домой.
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В ответ на замечание жена полицейского стала вызывающе себя вести и нецензурно выражаться. Вскоре к ней в машину сел мужчина, который также был пьян и вел себя таким же ненадлежащим образом.
После долгих препирательств полицейский все же остался в пикниковой зоне, а его нетрезвая жена села за руль автомобиля и уехала.
"Новая полиция Украины. Неправомерные действия сотрудников патрульной полиции Новомосковск. Беспредел органов исполнительной власти. Полицейские нарушают закон. Пьяная жена сотрудника полиции решила, что она тоже полицейский, и быкует не по-детски", - сказано в описании к видео.
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