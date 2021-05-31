Пьяная жена полицейского бурно отреагировала на безобидное замечание

Жена полицейского с Днепропетровской области села за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии, проигнорировав замечание прохожего и просьбу вызвать драйвера. Ко всему прочему, полицейский и его супруга набросились на прохожего с матами из-за его замечания.

После долгих препирательств полицейский все же остался в пикниковой зоне, а его нетрезвая жена села за руль автомобиля и уехала.

"Новая полиция Украины. Неправомерные действия сотрудников патрульной полиции Новомосковск. Беспредел органов исполнительной власти. Полицейские нарушают закон. Пьяная жена сотрудника полиции решила, что она тоже полицейский, и быкует не по-детски", - сказано в описании к видео.

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