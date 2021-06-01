Известная певица Анастасия Приходько, которая тщательно скрівала третью беременность, наконец призналась, зачем ей єто біло надо

Как сообщает Politeka.net, артистка, которая совсем недавно стала мамой в третий раз, новым откровением поделилась для программы "Світське життя"с Катей Осадчей. Даже во время беременности в гостях у певицы дома была Осадчая, но о беременности даже не заподозрила.

"Мне 33 года, я волновалась, что-то может у меня пойдет не так. А смогу ли я родить... Я плакала постоянно. У меня такой гормональный фон был, что я прятала это от всех - и от близких, ко мне никто домой не приходил, - отмечает Приходько.

Также Приходько призналась, что в роддом ехала с весом 70 кг, а за два месяца уже весит 54 кг. Она придерживается диеты для кормящих мам.

Как известно, что у Приходько есть старшая дочь Нанна, сын Гордей, а в апреле этого года она родила еще одного мальчика, которого назвали Лука. С недавних пор певица решила откровенно рассказывать о своем материнстве и делиться честными фото из жизни матери. Недавно звезда показала, как кормит сына грудью.

Ранее мы писали, что Приходько тщательно скрывала свою беременность.

Напомним, Приходько высказалась о своем "самом провальном" номере на Евровидении: "Чем не достижение?".

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

Также Politeka писала, Анастасия Приходько тайно родила третьего ребенка, нежные фото: "Какой крошка".