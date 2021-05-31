Известная украинская певица Камалия показала яркие кадры с празднования своего дня рождения
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно певица, которую называют самой богатой в Украине, показала в своем микроблоге, с каким размахом отмечала свой день рождения – артистке исполнилось 44 года.
На снимках, которые показала Камалия можно увидеть ее праздничный образ, огромный торт и звездных друзей. Похоже, на своем празднике она пела для присутствующих – на сцену артистка вышла в длинном зеленом платье интересного кроя, которое красиво легло по фигуре и подчеркнуло все ее достоинства. Волосы именинницы аккуратно уложены, а на ее лице яркий вечерний макияж.
На снимках с праздника можно увидеть, как Камалия с мужем и дочерями-близняшками разрезают огромный торт. Также на фото можно рассмотреть гостей, среди которых много знаменитостей. Так, на празднике артистки побывали Виктор Павлик с беременной женой, Алина Гросу с новым бойфрендом Романом Полянским, телеведущая Елена Филонова, певица Мила Нитич, Михаил Поплавский и многие другие.
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"@lidokfoto прислала фотографии с моего Дня рождения. Спасибо большое", - подписала публикацию Камалия. В поклонники тут же принялись комментировать фото: "Какие вы славные", "Всех благ земных Вам!", "Будь здорова и счастлива", "Чудесные гости и прекрасные фото, все супер".
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