Финалистка "Танців з зірками" Анна Ризатдинова показала новую фотосессию и обратилась к украинцам

Как сообщает Politeka.net, известная украинская гимнастка и любимица Влада Ямы на шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова стала участницей социального проекта, который имеет миссию привлечь внимание к раку коже. Девушка в рамках проекта снялась в чувственной фотосессии и показала снимки в своем Instagram, а в подписи к публикации подняла важную социальную тему и обратилась к украинцам.

На новых снимках Анна появилась в нескольких образах, она изящно позировала фотографу, оголяя хрупкую спину, плечи и декольте. изюминкой образа стала нить жемчужин, которая замысловато повисла на шее. Волосы красотки собраны в аккуратную прическу, а на ее лице легкий макияж, она то смотрит, то не смотрит в объектив.

В подписи к публикации Ризатдинова рассказала о проблеме рака кожи: "Недавно в моих историях вы могли увидеть открытие фотовыставки #SkinScan #яберегусвоюкожу. Расскажу о ней подробнее. Выставку открыли в рамках социального проекта, который посвящён онкологии кожи. Я никогда особо над этим не задумывалась. Но оказалось, что рак кожи - очень распространенная проблема во всём мире. А в Украине показатель заболеваний даже выше, чем в Европе, потому что многие не относятся к этому серьёзно. У нас всего 5% населения никогда не имели проблем с кожей, представляете? К сожалению, все мы находимся в зоне риска, ведь у каждого есть родинки и каждый хоть раз обгорал на солнце. Меня это поразило. Я считаю, что очень важно привлечь внимание украинцев к этой теме. Поэтому стала одной из героинь фотопроекта #SkinSkan. Надеюсь, кого-то из вас это подтолкнёт проверить родинки и поможет избежать многих проблем!".

Напомним, Любимица Ямы из "Танців з зірками" после двух операций обратилась к женщинам: "Чтобы потом не пришлось мучиться…".

Как сообщала Politeka, Любимица Ямы из "Танців з зірками", родившая сына олигарху, показала праздничные фото: "И вам того желаю!".

Также Politeka писала, Фаворитка Ямы из "Танців з зірками" в мини и необычной сеточке показала топ весенних образов: "Шикарные ноги".