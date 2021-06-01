На Львовщине обнаружили семью, которая жила в ужасающих условиях
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Патрульной полиции области.
К правоохранителям обратились местные жители, которые услышали плач детей и крики взрослых.
"Когда экипаж приехал на место происшествия, то был поражен увиденным: антисанитария в доме, беспорядок и мухи везде (включая на еде). В доме было двое детей в возрасте 10 месяцев и 2 года, их 19-летняя мать и 24-летний папа с признаками алкоопьянения и больная бабушка", - говорится в сообщении,
На 19-летнюю мать, которая уклоняется от выполнения своих обязанностей, составили протокол, а об инциденте сообщили в отдел ювенальной превенции и соцслужбы.
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области не стало 5-месячного ребенка.
Вопиющий инцидент произошел в Каменка-Днепровская. К правоохранителям поступила информация о смерти 5-месячного мальчика.
Им удалось выяснить, что погибший жил с матерью и двухлетней сестрой в доме без электричества и отопления, в условиях полной антисанитарии.
Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
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