"Когда экипаж приехал на место происшествия, то был поражен увиденным: антисанитария в доме, беспорядок и мухи везде (включая на еде). В доме было двое детей в возрасте 10 месяцев и 2 года, их 19-летняя мать и 24-летний папа с признаками алкоопьянения и больная бабушка", - говорится в сообщении,

На 19-летнюю мать, которая уклоняется от выполнения своих обязанностей, составили протокол, а об инциденте сообщили в отдел ювенальной превенции и соцслужбы.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области не стало 5-месячного ребенка.

Вопиющий инцидент произошел в Каменка-Днепровская. К правоохранителям поступила информация о смерти 5-месячного мальчика.

Им удалось выяснить, что погибший жил с матерью и двухлетней сестрой в доме без электричества и отопления, в условиях полной антисанитарии.

Также Politeka сообщала, что под Одессой преступник устроил "отлов" детей, фото: "караулит по пути домой из школы"