Погода в Украине скоро порадует долгожданным потеплением
Так, погода летом в Украине может быть очень жаркой, а средняя температура – значительно выше статистической нормы. Прогнозируют, что температура воздуха летом может достигать 40 градусов.
Об этом украинцев предупредил директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида в интервью для "Радио Свободы".
Он пояснил, что если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным.
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Николай Кульбида прогнозирует, что такая погодная ситуация будет наблюдаться и в последующие годы. Жаркое лето станет привычным для украинцев.
"Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", – отмечает Кульбида.
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