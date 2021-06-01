Неадекватный пожилой мужчина набросился на улице на девушку посреди белого дня
В руках пенсионер держал кухонный нож. Им он и начал угрожать своей жертве и схватил ее за волосы.
Об инциденте рассказали очевидцы происшествия в Telegram-канале ХК, сообщает издание "Сегодня"
Нападение произошло в Голосеевском районе столицы. Как рассказали очевидцы, водитель автобуса увидел происходящее, как раз в этот момент он стоял на остановке. Мужчина побежал на помощь и отбил у неадекватного пенсионера его жертву.
Жених-миллионер увез единственную внучку Софии Ротару, завораживающие кадры: "Мечтала об этом"
Настя Каменских в ниточках бикини показала свои самые аппетитные места: "Кровь с молоком"
Горбунов неожиданно признался в чувствах не Осадчей: «Безвозвратно в тебя влюбился…»
Аномальная жара и бури нагрянут в Украину, прогноз на лето: "Июнь будет..."
По украинскому городу бродила раздетая парочка влюбленных, видео: "Люди их не смущали"
После этого другие очевидцы преступленияя прибежали на помощь водителю автобуса. Вместе им удалось скрутить пенсионера и передать его патрульным полицейским. В это время злоумышленник заявил, что хотел взять девушку в заложницы.
Свидетели нападения сообщили, что водитель автобуса выбил из рук пенсионера нож, порезавшись при этом, и вместе с неравнодушными прохожими задержал деда до прибытия полиции.
"Затем неадеквата арестовала полиция. Им он рассказывал что-то про Зеленского и Тимошенко, а потом вообще заявил, что хочет взять девушку в заложники", - вспоминают события инцидента невольные свидетели.
Напомним, что два водителя киевских маршруток подрались посреди дороги, вероятно это был спор за остановку - они толкались и плевали друг в друга.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.