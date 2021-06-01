Неадекватный пожилой мужчина набросился на улице на девушку посреди белого дня

В руках пенсионер держал кухонный нож. Им он и начал угрожать своей жертве и схватил ее за волосы.

Об инциденте рассказали очевидцы происшествия в Telegram-канале ХК, сообщает издание "Сегодня"

Нападение произошло в Голосеевском районе столицы. Как рассказали очевидцы, водитель автобуса увидел происходящее, как раз в этот момент он стоял на остановке. Мужчина побежал на помощь и отбил у неадекватного пенсионера его жертву.

После этого другие очевидцы преступленияя прибежали на помощь водителю автобуса. Вместе им удалось скрутить пенсионера и передать его патрульным полицейским. В это время злоумышленник заявил, что хотел взять девушку в заложницы.

Свидетели нападения сообщили, что водитель автобуса выбил из рук пенсионера нож, порезавшись при этом, и вместе с неравнодушными прохожими задержал деда до прибытия полиции.

"Затем неадеквата арестовала полиция. Им он рассказывал что-то про Зеленского и Тимошенко, а потом вообще заявил, что хочет взять девушку в заложники", - вспоминают события инцидента невольные свидетели.

Напомним, что два водителя киевских маршруток подрались посреди дороги, вероятно это был спор за остановку - они толкались и плевали друг в друга.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

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