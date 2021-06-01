Мужчина рассказал, что прилег под дерево у себя в саду и почувствовал жгучую боль в ноге после укуса

В Днепре 50-летнего мужчину укусил паук. Из-за этого он попал в больницу и оказался под капельницей.

Об этом случае рассказывает Телеграм-канал "Днепр областной".

По словам пострадавшего днепрянина Игоря Пацерина, он прилег под деревом в саду. Вдруг от почувствовал резкую жгучую боль на ноге и увидел две красные точки.

Место укуса быстро опухло и появились первые негативные симптомы: тошнота и головная боль. Пострадавший 50-летний днепрянин оказался под капельницей. Медики предположили, что это мужчину укусил каракурт.

"В последние годы в Днепре и области с приходом тепла активизируются пауки. Среди них и каракурт, чей яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи. То есть они опаснее гремучей змеи. К счастью, объем, впрыскивается каракуртом несравненно меньше змеиной дозы. Однако, если вовремя не оказать помощь, могут быть серьезные последствия ", — уточнили местные журналисты.



Также ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в городе Каменское местные жители заметили большие норы в земле. Оказалось, что их сделали ядовитые пауки.

Сообщается, что жители города и окрестностей регулярно находят на своих участках крупных особей пауков и размещают фото в социальных сетях.

Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.

Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.

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