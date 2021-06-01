Мужчина рассказал, что прилег под дерево у себя в саду и почувствовал жгучую боль в ноге после укуса
В Днепре 50-летнего мужчину укусил паук. Из-за этого он попал в больницу и оказался под капельницей.
Об этом случае рассказывает Телеграм-канал "Днепр областной".
По словам пострадавшего днепрянина Игоря Пацерина, он прилег под деревом в саду. Вдруг от почувствовал резкую жгучую боль на ноге и увидел две красные точки.
Жених-миллионер увез единственную внучку Софии Ротару, завораживающие кадры: "Мечтала об этом"
Дженнифер Лопес в кожаной мини-юбке даст фору молодым красоткам: "Безупречная какая"
Филимонов сообщил, что могло погубить его внука: "Никогда не было жалоб"
Настя Каменских в ниточках бикини показала свои самые аппетитные места: "Кровь с молоком"
"Реанимировали 45 минут": в Одессе оборвалась жизнь внука Олега Филимонова, детали
Место укуса быстро опухло и появились первые негативные симптомы: тошнота и головная боль. Пострадавший 50-летний днепрянин оказался под капельницей. Медики предположили, что это мужчину укусил каракурт.
"В последние годы в Днепре и области с приходом тепла активизируются пауки. Среди них и каракурт, чей яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи. То есть они опаснее гремучей змеи. К счастью, объем, впрыскивается каракуртом несравненно меньше змеиной дозы. Однако, если вовремя не оказать помощь, могут быть серьезные последствия ", — уточнили местные журналисты.
Также ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в городе Каменское местные жители заметили большие норы в земле. Оказалось, что их сделали ядовитые пауки.
Сообщается, что жители города и окрестностей регулярно находят на своих участках крупных особей пауков и размещают фото в социальных сетях.
Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.
Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.
Также Politeka писала, что жители Днепропетровщины напуганы нашествием сколопендр, кадры.