В Украине запретили распространять пластиковые пакеты

Как передает Politeka.net, за соответственный законопроект отдали голоса 297 народных депутатов во время заседания 1 июня.

Под запрет попали сверхлегкие пластиковые пакеты, легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм и оксоразлагающиеся пакеты. Исключение — пакеты для мяса, рыбы и сыпучих продуктов.

Большинство статей закона заработают через полгода, а наказание за их распространение — через 9 месяцев. Штрафы варьируются от 1,7 тыс. грн. до 3,4 тыс. грн. За повторное нарушение — от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.