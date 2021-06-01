За последние две недели это уже второй подобный случай с этим видом транспорта во Львовской области

В Червонограде Львовской области 1 июня посреди дороги загорелся автобус Karosa. Он ехал за работниками одного из местных предприятий. В результате пожара авто сгорело дотла.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре на ул. Б. Хмельницкого в Червонограде в Службу спасения "101" поступило 1 июня в 05:27. К месту вызова выехали спасатели 33-й государственной пожарно-спасательной части.

Возгорание в автобусе было локализовано уже в 05:38 и полностью ликвидировано примерно в 06:00 вторника.

Клубы черного дыма поднялись в небо, а огонь уничтожил автобус на площади 40 кв. м, а также обшивку прицепа (10 кв. м), два колеса, раму на площади 6 кв. м, два зеркала заднего вида большегрузного автомобиля Renault, стоявшего рядом. Само авто и прицеп удалось спасти от стихии.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал – пассажиров в салоне не было, а водитель успел вовремя выйти. К ликвидации пожара привлекли 9 спасателей и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения пожара.

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