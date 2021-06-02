Молодая модель Соня Евдокименко продолжает будоражить кадрами из отдыха с модными образами

Внучке украинской певицы Софии Ротару Соне Евдокменко два дня назад исполнилось 20 лет. Поскольку Соня учится в США , отмечала девушка именно там свой юбилей. Однако, молодая красотка не осталась, вместе с ней был знаменитый жених.

Отметим, вместе со своим женихом - украинским предпринимателем Денисом Жадановым, который входит в рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы в сфере технологий", Соня появляется крайне редко.

Красочными фото в компании мужчины ранее Евдокименко поделилась в Инстаграм, после этого девушка также опубликовала серию кадров из отдыха, но уже на фото была в одна. В стильном малиновом платье Соня не забыла также похвастаться стройными и загорелыми ногами.

Соня позировала на фоне захватывающих дух пейзажей, поднимая платья и показывая себя с новой стороны.

«Stunning !! 💖; Ох, девочка🔥😍; Кровь не вода; Где это так красиво?; Привет из Крыма; Позитивного тебе отдыха Сонечка, хорошей погоды и отличного настроения!; где находится такое

Также недавно она выложила яркое фото с прогулки в японском саду посреди Америки. На новом снимке Соня запечатлена среди высоких густых деревьев, в которых утопает удивительное здание в японском стиле.

В подписи к фотографии Евдокименко рассказала, что это за удивительное место. "Послеобеденное время в Чайном саду – старом японском саду в США. Оазис под влиянием буддийских и синтоистских религиозных верований, состоящий из множества тропинок, флоры и фауны, а также элементов воды и скал, оформленных в японском стиле. Поистине, безмятежное место, чтобы настроиться и притормозить", - поделилась Соня.

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