У известной украинской актрисы, Ольги Сумской, настоящий праздник

Звезда пользуется большой популярностью, принимая участие в съемках различных фильмов, сериалов и шоу, пишет Politeka.net. При этом у актрисы всегда находится время на семью.

Ольга Сумская - мама двоих уже довольно взрослых дочерей. В первом браке с артистом Евгением Паперным в 1990 году актриса родила дочь Антонину, а во втором, с актером Виталием Борисюком, в 2002 году - дочь Анну.

Старшая дочь уже успела построить успешную карьеру актрисы, правда, живет она в России. Девушка уже стала мамой дважды в отношениях с Владимиром Яглычом.

Первого июня Антонине исполнился 31 год, по случаю которого к ней обратилась любящая мать. Ольга разместила в сторис архивное фото, где она держит на руках маленькую дочь.

"Доча, моя родненькая, с днем рождения", - написала в своем сторис Сумская.

Сама же Тоня сделала несколько постов по случаю своего праздника. В одном посте артистка написала, как ее начали поздравлять, начиная с полночи.

"31🤍 Праздник уже идет полным ходом ) Телефон гудит начиная с 00.00 Ооочень приятно 🤗 вот прям обожаю читать все поздравления! Мой день ! Имею право )", - написала звезда.

А на другом видео Тоня позировала с сиренью в одной руке, и с бутылкой шампанского - во второй, делая вид, что качается в спортзале.

"С Днем Рождения меня", - написала актриса.

Пользователи сети также написали много приятных сообщений.

Напомним, что Сумская обескуражила видом на территории Киево-Печерской Лавры, в халате и без макияжа: "Гордость украинского кино".

Как сообщала Politeka, Сумская в одном халатике показала счастливое утро невесты с сонным мужем: "За наслаждение!".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская после 25 лет в браке с Борисюком снова надела свадебное платье и фату, кадры торжества: "А вот и жених".