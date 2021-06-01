У известной украинской актрисы, Ольги Сумской, настоящий праздник
Звезда пользуется большой популярностью, принимая участие в съемках различных фильмов, сериалов и шоу, пишет Politeka.net. При этом у актрисы всегда находится время на семью.
Ольга Сумская - мама двоих уже довольно взрослых дочерей. В первом браке с артистом Евгением Паперным в 1990 году актриса родила дочь Антонину, а во втором, с актером Виталием Борисюком, в 2002 году - дочь Анну.
Старшая дочь уже успела построить успешную карьеру актрисы, правда, живет она в России. Девушка уже стала мамой дважды в отношениях с Владимиром Яглычом.
Первого июня Антонине исполнился 31 год, по случаю которого к ней обратилась любящая мать. Ольга разместила в сторис архивное фото, где она держит на руках маленькую дочь.
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"Доча, моя родненькая, с днем рождения", - написала в своем сторис Сумская.
Сама же Тоня сделала несколько постов по случаю своего праздника. В одном посте артистка написала, как ее начали поздравлять, начиная с полночи.
"31🤍 Праздник уже идет полным ходом ) Телефон гудит начиная с 00.00 Ооочень приятно 🤗 вот прям обожаю читать все поздравления! Мой день ! Имею право )", - написала звезда.
А на другом видео Тоня позировала с сиренью в одной руке, и с бутылкой шампанского - во второй, делая вид, что качается в спортзале.
"С Днем Рождения меня", - написала актриса.
Пользователи сети также написали много приятных сообщений.
Напомним, что Сумская обескуражила видом на территории Киево-Печерской Лавры, в халате и без макияжа: "Гордость украинского кино".
Как сообщала Politeka, Сумская в одном халатике показала счастливое утро невесты с сонным мужем: "За наслаждение!".
Также Politeka писала, что Ольга Сумская после 25 лет в браке с Борисюком снова надела свадебное платье и фату, кадры торжества: "А вот и жених".