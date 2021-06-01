В Кривом Роге парень поджег свою беременную девушку после ссоры
Спустя почти неделю после случившегося, она скончалась в отделении реанимации, сообщает "Первый городской".
С ожогами лица, тела, рук, ног и дыхательных путей различной степени ее госпитализировали в больницу Всего было поражено около 70% тела.
Врачи боролись за её жизнь в отделении реанимации, однако спасти девушку не удалось. Без мамы остались двое её детей.
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17-летний парень, который ее поджег, сейчас задержан и находится под стражей.
Ранее мы рассказывали, что мужчина поджог собственную мать на Одесчине.
37-летний мужчина вылил на женщину бензин из горящей бутылки. После этого он стал избивать ее руками и ногами.
По предварительной информации, все произошло на почве неприязненных отношений.
К счастью, медикам удалось спасти женщину.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.