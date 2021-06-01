В Киеве умер 2-летний мальчик, который пострадал во время пожара на Троещине
Врачи почти месяц боролись за его жизнь, передает dtp.kiev.ua.
Трагедия произошла 9 апреля 2021 года. Двоих детей вынесли из пожара без признаков жизни, спасатели смогли реанимировать деток, их отвезли в больницу.
С начала госпитализации состояние 2-летнего мальчика оставалось критическим и нестабильным.
Последние несколько дней он был в коме, близкой к смерти мозга.
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6-летний мальчик выздоровел, а его младший брат, к сожалению, так и не пришел в себя.
Ранее мы писали, что в столице произошло масштабное ДТП
Так, в центре Киева произошло масштабное ДТП с участием сразу четырех автомобилей.
Четыре иномарки врезались, когда двигались по одной полосе.
Вероятно, водитель впереди резко затормозил, а остальные не держали дистанцию и не успели среагировать. Больше всего повреждений получил автомобиль Kia.
На месте работают правоохранители.
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