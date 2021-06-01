В Днепропетровской области создавали "структуры СССР"

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте СБУ.

Члены группировки, которые являлись сторонниками "восстановления СССР" намеревались основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры".

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