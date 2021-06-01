В Днепропетровской области создавали "структуры СССР"
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте СБУ.
Члены группировки, которые являлись сторонниками "восстановления СССР" намеревались основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры".
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Жених-миллионер увез единственную внучку Софии Ротару, завораживающие кадры: "Мечтала об этом"
"Реанимировали 45 минут": в Одессе оборвалась жизнь внука Олега Филимонова, детали
Никитюк в прозрачном костюме из сеточки поразила внешним видом в Турции: "Прямо на грани"
Аномальная жара и бури нагрянут в Украину, прогноз на лето: "Июнь будет..."
По украинскому городу бродила раздетая парочка влюбленных, видео: "Люди их не смущали"
Курировала процессом местная жительница, которая привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек.