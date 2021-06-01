Трагедия произошла среди белого дна в Волынской области
В селе Стобыховка Камень-Каширского района Волынской области утонул 8-летний мальчик, который хотел вытащить шапку из воды. Трагедия произошла 31 мая около 18:00.
Об этом сообщает местное издание "Волынские новости".
Очевидцы сразу вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и медиков "скорой", которые проводили реанимационные мероприятия ребенку, однако безуспешно.
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По словам людей, которые были уже на месте трагедии, у ребенка упал головной убор в воду. Мальчик попытался его достать, но не удержал равновесия и упал в водоем. Когда другие дети, которые были рядом, сообщили взрослым, было уже поздно - случилось огромное горе для родителей.
В полиции сообщили, что по факту смерти ребенка открыто производство по ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
Также ранее похожая ситуация произошла в Одесской области. Трагедия разыгралась ближе к вечеру 25 мая в Белгород-Днестровском районе. 12-летний мальчик со своим приятелем одногодкой и младшей сестрой пошел на речку купаться.
Ребенок разделся, прыгнул в воду и не вынырнул.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики, прибывшие на место вызова, лишь констатировали смерть малыша.
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