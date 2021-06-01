В Тернополе возле супермаркета нашли бездыханное тело молодого парня

Умершим оказался 25-летний Павел Гоцко, которого перед смертью избили, сообщает "20 хвилин".

Как рассказал родной парня, Паша вышел с товарищем из магазина и у них завязался конфликт с компанией, которая находилась рядом.

"У Романа упал наушник, неподалеку стояла компания парней, начали смеяться. Началась толкотня. Павел вступился за друга. Они набросились на Павла, очень сомневаемся, что нападавший был один, потому что он был коренаст, вряд ли один смог бы его вырубить", - поделился мужчина.

Правоохранители уже установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, 1994 года рождения. В содеянном он признался. Мужчину задержали согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее мы рассказывали, что в Сумах избили ветерана АТО.

Все началось из того, что мужчина приставал к двум женщинам в парке в Сумах. Одну из них агрессивный мужчина во время спора даже ударил в ногу. На крик о помощи и прибежал бывший служащий АТО.

Он встал на защиту девушек, но получил в ответ агрессию. Нападающий ударил его головой о плитку и бил ногами, пока тот не потерял сознание.

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