В Киеве скандальная блогерша под ником Ttiisshhiinnaa вместе с компанией разгромила номер в отеле, где устроили вечеринку
После очередного погрома арендованного жилья приехала полиция и забрала одного из участников гулянки.
Она ничего лучше не придумала, как предложить показать свою грудь, чтобы правоохранители его отпустили и ее заодно. Это никого из присутствующих не заинтересовало, пишет портал Кyivnews.24tv.ua.
Кроме того, она отметила: "Я показываю грудь и вы нас отпускаете. Да у нас в Украине же все так делают". Также девушка уверяла, что это не они устроили погром.
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Из-за своего поведения и устроенного погрома, ей пришлось ехать вместе с товарищем в райотдел. Но даже в машине полиции она умудрилась вести себя вызывающе. В частности, блогер села в полицейскую машину и включила громкую песню с нецензурным текстом, в котором оскорбляли копов.
Стоит отметить, что она вместе с друзьями, уже не впервые снимает жилье или гостиничный номер, и устраивает там погром. На этот раз натворили молодые люди такое разрисовали ванну, разбили плазму в номере, сломали кровать и залили весь пол алкоголем.
Напомним, неадекватный молодой человек бросается под автомобили в Киеве с целью покончить жизнь самоубийством и очередная его попытка снова закончилась неудачно.
Как сообщала Politeka, под Киевом местную полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.