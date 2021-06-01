Да уж лучше бы молчала...

В Киеве скандальная блогерша под ником Ttiisshhiinnaa вместе с компанией разгромила номер в отеле, где устроили вечеринку

После очередного погрома арендованного жилья приехала полиция и забрала одного из участников гулянки.

Она ничего лучше не придумала, как предложить показать свою грудь, чтобы правоохранители его отпустили и ее заодно. Это никого из присутствующих не заинтересовало, пишет портал Кyivnews.24tv.ua.

Кроме того, она отметила: "Я показываю грудь и вы нас отпускаете. Да у нас в Украине же все так делают". Также девушка уверяла, что это не они устроили погром.

Из-за своего поведения и устроенного погрома, ей пришлось ехать вместе с товарищем в райотдел. Но даже в машине полиции она умудрилась вести себя вызывающе. В частности, блогер села в полицейскую машину и включила громкую песню с нецензурным текстом, в котором оскорбляли копов.

Стоит отметить, что она вместе с друзьями, уже не впервые снимает жилье или гостиничный номер, и устраивает там погром. На этот раз натворили молодые люди такое разрисовали ванну, разбили плазму в номере, сломали кровать и залили весь пол алкоголем.

Напомним, неадекватный молодой человек бросается под автомобили в Киеве с целью покончить жизнь самоубийством и очередная его попытка снова закончилась неудачно.

Как сообщала Politeka, под Киевом местную полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.