24-летняя Анастасия Распутина (Адель Асанти) рассказала о тягостях, которые ей пришлось пережить в юном возрасте

Анастасия Распутина покинула шоу "Холостяк-11", героем которого был бизнесмен Михаил Заливако, досрочно, пишет Politeka.net. В третьем выпуске она пожаловалась, что ей трудно находиться в условиях конкуренции и споров.

На пост-шоу "Как выйти замуж" Анастасия рассказала, что ее отец ушел из семьи, когда ей было 13 лет, после чего появились финансовые проблемы. Она начала работать продавщицей мороженого, а в 16 лет - устроилась официанткой в клубе, где ей предложили сниматься в стиле ню и неплохо за это платили. Позже Распутина стала развивать карьеру в порноиндустрии.

В новом интервью журналистке Анне Олицкой Анастаися поделилась новыми фактами своей биографии. По словам экс-порноактрисы, ее подсадили на наркотики. Сначала ей дали попробовать, а потом она начала сама покупать и даже пробовала колоться. За неимением средств на приобретение запрещенных веществ, Распутиной приходилось распространять их среди своих же сверстников - подростков.

От употребления наркотиков Анастасию остановила беременность. По словам экс-участницы "Холостяка", она дважды беременела и делала аборты в 16 и 17 лет. По словам Распутиной, она тогда встречалась с парнем, который употреблял наркотики, но уверял, что тоже завяжет.

"Я очень много рыдала. Я не понимала, как я могла пойти убить ребенка и этого уже не вернуть...

Сделала ли я правильно или нет? Меня эти мысли начали сильно глушить...

Были мысли о суициде. Я пробовала совершить суицид, купила какие-то таблетки, выпила их штук 50, но ничего со мной не случилось, - рассказала Настя.

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