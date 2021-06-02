Певица Санта Димопулос показала яркий кадр с отдыха на Кипре и поделилась впечатлениями

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и победительница одного из сезонов "Танців з зірками" Санта Димопулос часто радует поклонников яркими фото на своей странице в Instagram. Недавно красотка выложила в микроблоге милое фото, на котором показала свою маленькую дочь и приурочила пост Дню защиты детей.

На новом снимке дочь Санты маленькая София запечатлена, видимо, за трапезой. Малышка приложила ко рту маленькую ложечку и внимательно смотрит в объектив своими выразительными голубыми глазами. Перед камерой Соня появилась в розовом наряде, ее волосы собраны в забавные хвостики.

В подписи к публикации Димопулос написала: "Я искренне верю, что абсолютно все дети имеют право быть счастливыми и любимыми. И для меня нет большей чести и счастья, чем быть мамой моих нереальных детей". Пользователи тут же принялись комментировать очаровательный снимок маленькой Сони, засыпая ее комплиментами. "Красотуля", "Маленькая прелесть", "Очень красивая", "Такой взрослый взгляд", "Бусинка", "Голубоглазая красавица", "Папина копия", "Какая сладкая девочка, счастья вам", "Куколка", - пишут в комментариях.

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