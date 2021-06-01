Певица Светлана Лобода показала жаркие кадры из новой фотосессии в брендовом образе

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно артистка переболела коронавирусом и даже перенесла концерты из-за болезни, но уже вернулась к активной деятельности. Так, звезда решила устроить фотосессию в брендовом образе от известного модного дома.

На новых снимках, которые Светлана показала поклонникам, ее можно увидеть в интересной локации и пикантных позах. Перед камерой певица появилась в длинном черном платье с интересным декором в районе сосков, этот наряд идеально лег по фигуре, подчеркивая все ее достоинства. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, на ее лице яркий макияж, а в ушах массивные серьги.

В подписи к публикации Лобода написала: "Спасибо за роскошь ваших нарядов! Рада быть в числе первых в мире, кто получает ваши коллекции". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые снимки звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. "Королева", "Багира", "Шикарная", "Это ты роскошь", "По-настоящему красивая женщина", "Икона, обожаю до беспамятства", "Вы просто шикарная", "Богиня просто!", "Вы невероятно красивы", - пишут фанаты в комментариях к фото.

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".