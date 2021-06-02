Первый летний месяц обещает быть непростым для некоторых знаков Зодиака

В июне на знаки Зодиака будут влиять коридор затмений, а также ретроградные Меркурий и Юпитер. Особенно сложно будет пережить первый месяц лета представителям трех знаков Зодиака.

Им категорически нельзя рисковать в последние дни мая и нужно проявить максимум осторожности, ведь их ждут невзгоды, неприятности и проблемы в разных жизненных сферах, пишет Тoday.ua.

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Близнецы

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Близнецам придется идти на компромисс и тренировать свое умение договариваться с другими людьми, иначе проблемы в личной сфере от них не уйдут. Астрологи рекомендуют чаще отдыхать и избегать споров и ссор, лучше посвятить себя и свое время работе и творчеству, тогда рано или поздно судьба щедро одарит ценными подарками.

Козерог

Астрологи прогнозируют сложное время для представителей этого знака Зодиака. Особое внимание стоит обратить на настроение окружающих людей. В целом месяц принесет Козерогам много позитивных моментов и прекрасных возможностей, но для получения желаемых результатов придется попотеть изрядно.

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Весы

Июнь 2021 станет для рожденных под этим знаком очень сложным, поскольку на них будет действовать открывающийся коридор затмений и возможны срывы планов. Астрологи рекомендуют уделять внимание своему здоровью и чаще расслабляться, иначе можно перегореть и обессилеть.

Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения в жизнь.

Как сообщала Politeka, четыре знака Зодиака поймают финансовую удачу за хвост: кто неожиданно обогатится.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака ждут великие перемены в июне: названы самые важные даты этого месяца.