На Винничине правоохранители и родные разыскивают 28-летнего жителя

Богдан Загорулько вышел из своего дома и ушел в аптеку 27 мая. С тех пор его так и не видели.

Мама парня на своей страничке в Facebook просит о помощи в поисках сына.

"Скажите ему, что мы его очень любим и ждем. Скажите, что его дочь постоянно плачет, а моё материнское сердце уже не выдерживает этого всего. Богданчик, сынок, вернись", - написала женщина.

Рост Богдана около 180 см, среднего телосложения, волосы русые.

Он был одет в синие джинсы, куртку бордового цвета, серую футболку и черные туфли.

Если вы владеете любой информацией о его местонахождении, сообщите по номеру 0688032833, или пишите на вайбер 0679743055, 0688032833.

Ранее мы сообщали, что в лесу Черкасской области пропал без вести 6-летний ребенок.

На его поиски бросились местные жители, полицейские, военнослужащие Национальной гвардии Украины и инспекторы роты по обслуживанию водных объектов, которые обследовали лесные чащи с помощью тепловизоров.

К счастью, мальчика нашли возле болота - он испуганно сидел и плакал, обнимая свою собаку.

Напомним, что старшеклассник избил мальчика возле школы: "зрители" не вмешивались, снимав на видео

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