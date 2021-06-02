Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Чугуевском районе Харьковской области

Во вторник, 1 июня, в Чугуевском районе Харьковской области произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли люди.

Об этой жуткой аварии сообщила пресс-служба областного ГУ Национальной полиции.

Как стало известно, что происшествие случилось в районе автодороги Чугуев – Меловое. Автомобиль Toyota Hilux под управлением 52-летнего мужчины двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова, а Daewoo Lanos двигался во встречном направлении.



В результате столкновения автомобилей были смертельно травмированы 59-летний водитель легковушки и две его пассажирки. Тела погибших из салона легковушки с помощью специнструмента вырезали спасатели.

На фото с места инцидента видно, что Lanos, в котором погибли три украинца, фактически превратился в груду металла. Шансов выжить после такого столкновения у пассажиров и водителя автомобиля просто не было.

Также стало известно о судьбе водителя Toyota. Так, в результате аварии 52-летний водитель Toyota получил тяжелые травмы и стал лишь одним выжившим в ДТП. В данный момент он госпитализирован в ближайшую больницу.

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