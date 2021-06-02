В Мариуполе 6-летий ребенок нашел средство от грызунов и попробовал его на вкус
Инцидент произошел в одном из детских развлекательных центров города, сообщает 0629.
Мать пострадавшего ребенка рассказала, что потеряла дочь из виду, и обнаружив ее за игровым домиком, пришла в ужас.
"Я увидела её за этим домиком сидящей на полу с конфетой в руках. Быстро подойдя к ней, я забрала конфету и увидела, что это не просто конфета, а отрава для грызунов! Находясь немного в шоке, я начала расспрашивать дочь, как она себя чувствует", - поделилась женщина.
По ее словам, администрация сообщила, что это была клейкая лента для грызунов и это не отрава.
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В полиции подтвердили, что средство от грызунов - не отрава, а ловушка, и лежала она не в игровой зоне, а в подсобном помещении. По факту данного происшествия начата проверка.
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