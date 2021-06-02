Заоблачная цена на популярную ягоду ввела в ступор местных

В сети показали фото цены одного килограмма черешни в Одессе на Привозе. Продавец предлагал купить ягоду за 500 гривен. Украинцев озадачила такая стоимость ягоды.

Об этом сообщает портал "Украинской Службы Информации".

Судя по фотографии, сделанной на рынке перед тем самым прилавком, где продают "золотую" по своей цене ягоду, ее стоимость равняется 500 гривнам. Также вблизи с черешнями висит табличка с просьбой ягоды не трогать, а если кто-то захочет попробовать черешню, то придется заплатить 7 гривен за одну ягоду.

Также похожим снимком поделился в своем Фейсбуке одессит Юрий Сердюк. Он опубликовал снимок на котором стоимость 1 кг черешни сиганула до 680 гривен.

Данная новость не могла остаться без внимания сети. Пользователи не могли понять причину выставления такой цены на продукт.

"Такая черешня поперёк горла станет", "Цены для инопланетян", "Торгаши совсем мазги потеряли с такими ценами", "Кило черешни как почти полграмма золота", "Аппетит пропал", "А, что эта черешня за 680грн, там наверное косточки из золота", "Вместо косточки брильянт".

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