Жители украинского села боятся за свою жизнь и жизнь своих близких

В селе Малиновка Днепропетровской области местные жители боятся мужчину, страдающего психическим расстройством. Он ходит голым с ножом в руке и терроризирует местных. На этот раз он убил шесть собак в селе, сообщают в телеграмм-канале "Днепр оперативный".

Авторы публикации сообщили, что: "В селе Малиновка проживает психически больной человек Николай. Жители села боятся жить по соседству с таким больным. По словам жителей: "Неоднократно обращались в полицию, психиатрическую больницу города Днепр, его не забирают. На этот раз он убил дворовых собак".

По словам селян, они в очередной раз написали заявление в полицию. На прошлой неделе мужчина ходил голым селом и пугал детей. Мужчину задержали правоохранители, но через несколько часов выпустили.

"Посмотрите, что он сделал. Люди добрые, что нам делать, мы уже боимся жить в селе", — рассказала владелица одной из собак.

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