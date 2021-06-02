Жители украинского села боятся за свою жизнь и жизнь своих близких
В селе Малиновка Днепропетровской области местные жители боятся мужчину, страдающего психическим расстройством. Он ходит голым с ножом в руке и терроризирует местных. На этот раз он убил шесть собак в селе, сообщают в телеграмм-канале "Днепр оперативный".
Авторы публикации сообщили, что: "В селе Малиновка проживает психически больной человек Николай. Жители села боятся жить по соседству с таким больным. По словам жителей: "Неоднократно обращались в полицию, психиатрическую больницу города Днепр, его не забирают. На этот раз он убил дворовых собак".
По словам селян, они в очередной раз написали заявление в полицию. На прошлой неделе мужчина ходил голым селом и пугал детей. Мужчину задержали правоохранители, но через несколько часов выпустили.
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"Посмотрите, что он сделал. Люди добрые, что нам делать, мы уже боимся жить в селе", — рассказала владелица одной из собак.
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