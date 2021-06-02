В Киеве засняли женщину, которая рвала цветы на городской клумбе
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел на Львовской площади.
Хорошая советская женщина!", "И делает это не "бедная бабушка", а достаточно состоятельная женщина, по крайней мере по внешнему виду ... Сколько же те луковицы стоят, чтобы ради них так позориться?", "У меня просто не хватает слов (", "А купить не пробовала?", "Все равно скосят. Они уже Отцвели", "Просто болезнь "совок головного мозга", - писали под постом.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
Астафьева в почти невидимом бикини блеснула фигурой после массажа: "Афродита нашего времени"
Дженнифер Лопес в кожаной мини-юбке даст фору молодым красоткам: "Безупречная какая"
Трагедия с одесситом произошла после возвращения с заработков: "Боялся преследования"
По украинскому городу бродила раздетая парочка влюбленных, видео: "Люди их не смущали"
Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.
Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали.
Также Politeka писала, что водитель на "Мерседесе" подрезал маршрутку с людьми и начал стрельбу: кадры ЧП под Киевом.