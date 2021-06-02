Дети поделились, как жить вблизи линии разграничения
Как передает Politeka.net, рассказы малышей показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Психологи говорят, что дети, живущие у линии разграничения, имеют психологические травмы.
Подросток Костя уже привык к гремящим выстрелам.
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"Я боялся громких звуков, когда мне было 12 лет, я просыпался среди ночи, у меня окна стучали от взрывной волны. А теперь бахнуло и бахнуло. Не в меня и хорошо", - поделился парень.
В то же время ужасы войны навсегда отпечатались в его память.
"Снаряды летают над головой, на моей улице кто-то умирает от осколков, на моей улице убило бабушку девочки, которая учится со мной в одной школе", — говорит Костя.
Маленький Артемка также не может забыть постоянные обстрелы.
"Стреляют в нас. Слышно, как нечто бахает. Если сильно стреляют, то в подвал нужно бежать. Подвал спасает от снарядов", — поделился мальчик.
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