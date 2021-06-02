Дети поделились, как жить вблизи линии разграничения Как передает Politeka.net, рассказы малышей показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Психологи говорят, что дети, живущие у линии разграничения, имеют психологические травмы.

Подросток Костя уже привык к гремящим выстрелам.

"Я боялся громких звуков, когда мне было 12 лет, я просыпался среди ночи, у меня окна стучали от взрывной волны. А теперь бахнуло и бахнуло. Не в меня и хорошо", - поделился парень.

В то же время ужасы войны навсегда отпечатались в его память.

"Снаряды летают над головой, на моей улице кто-то умирает от осколков, на моей улице убило бабушку девочки, которая учится со мной в одной школе", — говорит Костя.



Маленький Артемка также не может забыть постоянные обстрелы.

"Стреляют в нас. Слышно, как нечто бахает. Если сильно стреляют, то в подвал нужно бежать. Подвал спасает от снарядов", — поделился мальчик.

Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.

Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали.

Также Politeka писала, что водитель на "Мерседесе" подрезал маршрутку с людьми и начал стрельбу: кадры ЧП под Киевом.