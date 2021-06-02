Первый день лета был в Украине весьма дождливым

Из-за неблагоприятных погодных условий, сильных ливней, за сутки спасатели три раза оказывали помощь населению в Запорожье и Мелитополе. В некоторых местах по Мелитополю образовались целые озера, сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

В центральной части Мелитополя ливнеотводы справились с потоком воды и дороги сухие, а вот места, которые традиционно подтапливает во время сильных дождей просто утонули. Досталось и местной заправке. Заехать туда оказалось настоящим испытанием для транспорта.

Издание показало несколько видео на которых видно, во что превратился, в частности перекресток улиц Гетманской и Александра Невского.

Аналогичная ситуация и в некоторых дворах жилмассива, где, кстати, еще не ремонтировались дворы. В частном секторе с грунтовой дорогой вообще произошла катастрофа. Там дороги превратились в грязевые потоки.

Также ранее сообщалось, что в Херсонской области пронесся мощный торнадо. Уточняется, что в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады накануне произошел торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, слетели крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.