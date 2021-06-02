Вот это везение!

Мужчины были удивлены приятной находкой



Как передает Politeka.net, невероятную историю рыбаков из южного Йемена рассказали в сюжете BBC (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

35 мужчин во время очередной вылазки обнаружили тушу дохлого кита, достали ее на берег и были приятно удивлены.

Внутри дурно пахнущего животного они нашли настоящее сокровище.

Серая амбра - разновидность китовой желчи, которая используется в парфюмерной промышленности.

Такую находку рыбаков торговец с Эмиратов оценил в 1,3 миллиарда йеменских риалов (1,5 миллионов долларов США).

Прибыль рыбаки разделили между собой и уже успели обзавестись домами и машинами.

Ранее мы рассказывали, что в Калифорнии на пляже нашли рыбу-монстра, которая обычно обитает на больших глубинах и редко оказывается на поверхности.

Необычную находку обнаружил рыбак Бен Эстес. По его словам, он никогда раньше не видел рыбу, которая выглядела бы так.

Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.

Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.

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